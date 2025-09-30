MENÜ SCHLIESSEN
      Der Präsident der Republik Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, hat die Gemeinschaft Sant'Egidio an ihrem Sitz in Rom besucht

      Tag:
      30 September 2025 - ROM, ITALIEN

      Am 29. September besuchte der Präsident der Republik Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, den Sitz der Gemeinschaft Sant'Egidio in Trastevere in Rom. Er wurde begleitet von einer Delegation, der unter anderem Frau Fatumata Jau, Staatssekretärin für internationale Zusammenarbeit, Prof. Fernando Delfim da Silva, politischer Berater, und Botschafter Alfredo Lopez Cabral, diplomatischer Berater, angehörten.

      Das Treffen fand in einer Atmosphäre großer Herzlichkeit statt. Es wurden Themen im Zusammenhang mit dem Frieden und der Lösung der noch immer bestehenden Konflikte in Westafrika, insbesondere in der Casamance, angesprochen. Die Friedensinitiativen von Sant'Egidio in Afrika wurden ebenso vorgestellt, für die der Präsident lobende Worte fand. Die Tradition der positiven und fruchtbaren Zusammenarbeit in diesem Bereich zwischen der Gemeinschaft Sant'Egidio und Guinea-Bissau wurde bekräftigt, die bereits in der Vergangenheit zu wirksamen Ergebnissen geführt hat.

