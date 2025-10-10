MENÜ SCHLIESSEN
DE
DIE GEMEINSCHAFT
HELFEN
KONTAKT
    MEDIEN
    BLOG
    NEWS/GESCHICHTEN
    BÜCHER
      KONTAKTIERE UNS

      Am 26. Oktober beginnt in Rom das internationale Friedenstreffen "Frieden riskieren". Informationen zum Programm und Teilnahmemöglichkeiten

      10 Oktober 2025 - ROM, ITALIEN
      This page is also available in:
      Oktober
      14
      Dienstag
      teilnehmen
      Oktober
      10
      Freitag
      teilnehmen
      Gebet für die Kranken, 6.10.2025, Santa Maria in Trastevere in Rom. Meditation von Andrea Riccardi zu Mt 18,19-20

      7 Oktober 2025