      Der "Dia de la Paz" in Mosambik: am 4. Oktober werden im ganzen Land Treffen und Gedenkfeiern durchgeführt. Das Gedenken ist eine Aussaat des Friedens in der Gesellschaft und bei den neuen Generationen

      Tag:
      4 Oktober 2025 - MOSAMBIK

      Am 4. Oktober, dem Fest des Heiligen Franziskus, feiert Mosambik den Dia da Paz, den Jahrestag der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Rom im Jahr 1992. Es ist eine lebendige Erinnerung für das ganze Land, die von der Gemeinschaft Sant'Egidio konkret umgesetzt wird, die von Maputo bis Beira, von Nampula bis in die ländlichen Gebiete Märsche, Treffen in Schulen, Gebetsmomente und interreligiösen Dialog mit Vertretern verschiedener Kirchen und Religionsgemeinschaften organisiert.

      Schätzungen zufolge sind mehr als zwei Drittel der mosambikanischen Bevölkerung nach 1992 geboren. Auch deshalb ist es so wichtig, insbesondere mit jungen Menschen dieses Gedenken zu pflegen. Eine der wichtigsten Aufgaben ist es, in Schulen und Universitäten zu sprechen. Bei den Begegnungen mit jungen Menschen wirft die Erzählung der Friedensgeschichte auch viele Fragen zur Gegenwart auf: Wie und was man tun kann, um nicht in die gleichen Fehler der Vergangenheit zu verfallen. Es gibt auch den Wunsch der Jugendlichen, selbst Arbeiter für den Frieden zu sein, der Tag für Tag aufgebaut wird. Es gibt viele Initiativen im ganzen Land, vom Norden bis zum Süden und auch in den ländlichsten Gebieten.

      Über Frieden zu sprechen ist umso wichtiger in einer Zeit starker Spannungen und Bedrohungen in der Welt, aber auch in einer Zeit, in der es zu einer Zunahme terroristischer Anschläge im Norden Mosambiks kommt. Die Spannungen sind vor allem im Norden des Landes zu spüren, wo die Bevölkerung von Cabo Delgado weiterhin unter Gewalt und Unsicherheit leidet, die Tausende von Menschen dazu zwingen, ihre Häuser zu verlassen. Allein in den letzten zwei Monaten mussten über 50.000 Menschen aus ihren Häusern fliehen.

      Die Gedenkfeier am 4. Oktober bot auch die Gelegenheit, den Jugendlichen die Figur des Seligen Floribert Bwana Chui vorzustellen, des jungen Kongolesen, der sich der Korruption widersetzte und sein Leben eingesetzt hat, um zu bezeugen, dass „es immer einen anderen Weg gibt”.

      In den wichtigsten Städten Mosambiks, darunter Maputo, Nampula, Tete, Lichinga, Quelimane und Pemba, finden auch interreligiöse Treffen statt, um die verschiedenen ethnisch-religiösen Gruppen der Gesellschaft in das Engagement für den Frieden einzubeziehen.

      Das interreligiöse Treffen in Maputo ist das zentrale Ereignis dieses Tages. Der Titel lautet „Apostar na Paz” (auf den Frieden setzen). Anwesend sein werden Vertreter der Religionen, der ehemalige Präsident Chissano (Unterzeichner des Friedensabkommens von 1992), der Bürgermeister von Maputo, verschiedene Botschafter und der Apostolische Nuntius. Die Veranstaltung findet auf dem Vorplatz der Kathedrale statt und kann live auf der Facebook-Seite Sant'Egidio Lusofonia verfolgt werden. Zwischen heute und morgen finden weitere Treffen ähnlicher Art in anderen Städten statt.

