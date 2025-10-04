In Maputo, Nampula, Tete, Beira und anderen Städten Mosambiks wird der Jahrestag des Friedens mit interreligiösen Treffen und städtischen Veranstaltungen gefeiert

Der Jahrestag des Friedens in Mosambik, der am 4. Oktober gefeiert wird, ist jedes Jahr eine Gelegenheit, das Engagement der Gemeinschaft Sant'Egidio für den Frieden bekannt zu machen und es zu erneuern. Aus diesem Grund finden im ganzen Land verschiedene Veranstaltungen statt: von Versammlungen in Schulen, um die jüngeren Generationen für den Wert des Friedens zu sensibilisieren, bis hin zu interreligiösen Dialogtreffen, damit sich alle Mitglieder der mosambikanischen Gesellschaft einbezogen fühlen.

Es gibt zahlreiche Veranstaltungen, an denen sowohl die großen Städte als auch die Dörfer und entlegensten Gebiete beteiligt sind – ein Zeichen für ein Engagement, das nicht endet, sondern sich auf viele ausweitet, denn, wie der heilige Papst Johannes Paul II. sagte: „Der Frieden ist eine Werkstatt, die allen offensteht”.



