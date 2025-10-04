MENÜ SCHLIESSEN
DE
DIE GEMEINSCHAFT
HELFEN
KONTAKT
    MEDIEN
    BLOG
    NEWS/GESCHICHTEN
    BÜCHER
      KONTAKTIERE UNS
      FRIEDEN

      In Maputo, Nampula, Tete, Beira und anderen Städten Mosambiks wird der Jahrestag des Friedens mit interreligiösen Treffen und städtischen Veranstaltungen gefeiert

      4 Oktober 2025 - MOSAMBIK

      Der Jahrestag des Friedens in Mosambik, der am 4. Oktober gefeiert wird, ist jedes Jahr eine Gelegenheit, das Engagement der Gemeinschaft Sant'Egidio für den Frieden bekannt zu machen und es zu erneuern. Aus diesem Grund finden im ganzen Land verschiedene Veranstaltungen statt: von Versammlungen in Schulen, um die jüngeren Generationen für den Wert des Friedens zu sensibilisieren, bis hin zu interreligiösen Dialogtreffen, damit sich alle Mitglieder der mosambikanischen Gesellschaft einbezogen fühlen.

      Es gibt zahlreiche Veranstaltungen, an denen sowohl die großen Städte als auch die Dörfer und entlegensten Gebiete beteiligt sind – ein Zeichen für ein Engagement, das nicht endet, sondern sich auf viele ausweitet, denn, wie der heilige Papst Johannes Paul II. sagte: „Der Frieden ist eine Werkstatt, die allen offensteht”.


       

       

      This page is also available in:
      Oktober
      05
      Sonntag
      teilnehmen
      FRIEDEN
      Der "Dia de la Paz" in Mosambik: am 4. Oktober werden im ganzen Land Treffen und Gedenkfeiern durchgeführt. Das Gedenken ist eine Aussaat des Friedens in der Gesellschaft und bei den neuen Generationen

      4 Oktober 2025
      MOSAMBIK

      Oktober
      02
      Donnerstag
      teilnehmen