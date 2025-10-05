In New York besucht Marco Impagliazzo die Gemeinschaften in den Vereinigten Staaten und hält iene Konferenz zum Thema "Daring Peace"

Eine Versammlung von Vertretern der Gemeinschaft Sant'Egidio aus verschiedenen Städten der Vereinigten Staaten – New York, Chicago, Washington DC, South Bend und Boston – traf sich anlässlich des Besuchs von Marco Impagliazzo im Haus der Solidarität in New York.

In einer schwierigen Zeit, die von zunehmenden Konflikten und einem polarisierten und gewalttätigen Klima geprägt ist, erleben wir eine regelrechte „Epidemie der Einsamkeit”, die zu einer sogenannten „Anämie der Hoffnung” führt. Die US-amerikanischen Gemeinschaften haben sich mit diesen Herausforderungen auseinandergesetzt, die von allen ein Engagement als Hoffnungsträger und Friedensstifter verlangen.

Zum Thema „Daring Peace – Den Frieden wagen” hielt Marco Impagliazzo eine Konferenz an der New York University – im Casa Italiana Zerilli Marimo – und sprach über die „Methode” von Sant'Egidio für den Frieden, bestehend aus Diplomatie, Begegnung und Dialog. Es ist ein Vorschlag, der von den zahlreichen Konferenzteilnehmern mit großer Aufmerksamkeit aufgenommen wurde, eine konkrete Alternative zu einer aggressiven und polarisierten Kultur, die heute immer weiter verbreitet ist.