      In New York besucht Marco Impagliazzo die Gemeinschaften in den Vereinigten Staaten und hält iene Konferenz zum Thema "Daring Peace"

      Tag:
      5 Oktober 2025 - NEW YORK, VEREINIGTE STAATEN

      Eine Versammlung von Vertretern der Gemeinschaft Sant'Egidio aus verschiedenen Städten der Vereinigten Staaten – New York, Chicago, Washington DC, South Bend und Boston – traf sich anlässlich des Besuchs von Marco Impagliazzo im Haus der Solidarität in New York.

      In einer schwierigen Zeit, die von zunehmenden Konflikten und einem polarisierten und gewalttätigen Klima geprägt ist, erleben wir eine regelrechte „Epidemie der Einsamkeit”, die zu einer sogenannten „Anämie der Hoffnung” führt. Die US-amerikanischen Gemeinschaften haben sich mit diesen Herausforderungen auseinandergesetzt, die von allen ein Engagement als Hoffnungsträger und Friedensstifter verlangen.

      Zum Thema „Daring Peace – Den Frieden wagen” hielt Marco Impagliazzo eine Konferenz an der New York University – im Casa Italiana Zerilli Marimo – und sprach über die „Methode” von Sant'Egidio für den Frieden, bestehend aus Diplomatie, Begegnung und Dialog. Es ist ein Vorschlag, der von den zahlreichen Konferenzteilnehmern mit großer Aufmerksamkeit aufgenommen wurde, eine konkrete Alternative zu einer aggressiven und polarisierten Kultur, die heute immer weiter verbreitet ist.

      FRIEDEN
      Der "Dia de la Paz" in Mosambik: am 4. Oktober werden im ganzen Land Treffen und Gedenkfeiern durchgeführt. Das Gedenken ist eine Aussaat des Friedens in der Gesellschaft und bei den neuen Generationen

      4 Oktober 2025
      MOSAMBIK

      FRIEDEN
      "Die Zentralafrikanische Republik: ein Labor für Frieden und Politik" in New York an der ständigen Vertretung Italiens, ein von Sant'Egidio organisiertes Treffen

      24 September 2025
      NEW YORK, VEREINIGTE STAATEN

      WELT
      Brücken der Solidarität in Lima: Sant'Egidio und die Credit-Bank von Peru an der Seite der älteren Menschen und der Menschen mit Behinderung im Altenheim Sembrando Esperanza

      16 September 2025
      PERU