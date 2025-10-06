MENÜ SCHLIESSEN
      "Apostar na Paz": in ganz Mosambik fanden Feiern zum 33. Jahrestag des Allgemeinen Friedensabkommens vom 4. Oktober 1992 statt, das in Rom unterzeichnet wurde

      Tag:
      6 Oktober 2025 - MOSAMBIK
      Interreligöses Treffen in Maputo und viele weitere Veranstaltungen im ganzen Land

      In Mosambik ist der 4. Oktober ein Tag der Erinnerung und der Hoffnung: Es wird der Jahrestag der Unterzeichnung des Allgemeinen Friedensabkommens gefeiert, das 1992 dank der Vermittlung der Gemeinschaft Sant'Egidio einen langen und blutigen Bürgerkrieg beendete. In diesem Jahr, zum 33. Jahrestag, wollte die Gemeinschaft dieses „Ja” zum Frieden mit Hunderten von Begegnungen in allen größeren Städten des Landes, aber auch in den entlegensten Orten neu bestärken.
      Friedensmärsche, Versammlungen in Schulen und Universitäten: Das Ziel ist es, der jungen Generation den Wert des Friedens zu vermitteln und möglichst viele Menschen über die Grenzen von Religionen, Herkunft und Generationen hinweg einzubeziehen.
      Aus diesem Grund fand der Schwerpunkt dieser Veranstaltungen in der Hauptstadt Maputo statt, wo ein großes interreligiöses Treffen zum Thema „Apostar na Paz – Auf den Frieden setzen” Vertreter verschiedener Religionen, zivile und diplomatische Autoritäten, darunter den ehemaligen Präsidenten Joaquim Chissano, Unterzeichner des Abkommens von Rom, und den Apostolischen Nuntius zusammenbrachte. Das Treffen, das live im Internet übertragen wurde, endete mit der Unterzeichnung eines gemeinsamen Appells, der das Engagement für die Wahrung des Friedens im Land bekräftigt, auch in dieser Zeit, in der die Spannungen auf nationaler und internationaler Ebene immer schärfer werden.
       
      Gerade jetzt, wo die Welt erneut von Kriegen und Spannungen heimgesucht wird und im Norden des Landes weiterhin Terroranschläge verübt werden, ist es mehr denn je notwendig, zu bekräftigen, dass „Krieg Wahnsinn ist“ und dass „es immer einen anderen Weg gibt“, wie der selige Floribert Bwana Chui sagte.

      Auch in Tete, Nampula, Beira und anderen Städten feierte Sant'Egidio diesen Jahrestag mit einem interreligiösen Dialogtreffen, an dem lokale Behörden und Vertreter verschiedener Konfessionen teilnahmen.
      In Tete wurden während des Treffens Zeugnisse des Bürgerkriegs aus dem Buch „Martiri di Chapotera“ (Märtyrer von Chapotera) vorgelesen, das von der Plattform São Tomás More veröffentlicht wurde und ein Zeichen für eine Erinnerung ist, die weiterhin Versöhnung und Vertrauen schafft.

      Auch nach 33 Jahren ist das Erbe dieses Friedens noch lebendig: nicht nur als Erinnerung, sondern als konkretes Engagement für den Dialog und das Zusammenleben zwischen Völkern und Religionen. Sant'Egidio setzt weiterhin auf den Frieden.

