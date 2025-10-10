MENÜ SCHLIESSEN
      Welttag gegen die Todesstrafe 2025: Widerstand gegen die Logik des Todes und Aufbau eines heilenden Rechtssystems

      10 Oktober 2025
      TODESSTRAFE
      Vom Blog "Nein zur Todesstrafe": Sant'Egidio appelliert an den Präsidenten von Kirgisien: "Die Todesstrafe nicht wieder einführen!"

      7 Oktober 2025

      TODESSTRAFE
      Voll Trauer nehmen wir die Nachricht von der Hinrichtung von Datchinamurthy David Martin in Singapur auf. Wir danken allen, die den leider nicht akzeptierten Appell unterzeichnet haben

      25 September 2025
      SINGAPUR

      APPELL
      Ein Appell in extremer Not um die Hinrichtung von Datchinamrthy aus Malaysia zu verhindern, der wegen Drogendelikten vor 14 Jahren verurtelt wurde. Die Hinrichtung ist für den 25. September in Singapur geplant

      24 September 2025
