Das heutige Video
TODESSTRAFE
Welttag gegen die Todesstrafe 2025: Widerstand gegen die Logik des Todes und Aufbau eines heilenden Rechtssystems
Tag:
Todesstrafe
stand4humanity
10 Oktober 2025
-
TODESSTRAFE
Vom Blog "Nein zur Todesstrafe": Sant'Egidio appelliert an den Präsidenten von Kirgisien: "Die Todesstrafe nicht wieder einführen!"
7 Oktober 2025
TODESSTRAFE
Voll Trauer nehmen wir die Nachricht von der Hinrichtung von Datchinamurthy David Martin in Singapur auf. Wir danken allen, die den leider nicht akzeptierten Appell unterzeichnet haben
25 September 2025
SINGAPUR
APPELL
Ein Appell in extremer Not um die Hinrichtung von Datchinamrthy aus Malaysia zu verhindern, der wegen Drogendelikten vor 14 Jahren verurtelt wurde. Die Hinrichtung ist für den 25. September in Singapur geplant
24 September 2025
SINGAPUR
