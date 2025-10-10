"Der Frieden ist immer möglich, doch man muss ihn immer ohne Resignation suchen". Das Internationale Friedenstreffen "Mut zum Frieden" wurde vorgestellt, es findet vom 26. bis 28. Oktober in Rom statt

Auch Papst Leo XIV. und der Präsident der Republik Sergio Mattarella werden an dem dreitägigen Programm „Mut zum Frieden – Daring peace” beim internationalen Friedenstreffen der Religionen und Kulturen teilnehmen, das von der Gemeinschaft Sant'Egidio organisiert wird und vom 26. bis 28. Oktober in Rom stattfindet.

Bei der heutigen Pressekonferenz zur Vorstellung des internationalen Treffens verwies der Präsident von Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, sofort auf die „gute Nachricht von einer ersten Vereinbarung zu Gaza, die gestern getroffen wurde: eine Vereinbarung, die wir zwar als fragil, aber entscheidend betrachten. Entscheidend sicherlich, weil damit das Sterben aufhört und weil wir wirklich hoffen, dass eines Tages auch der Hass aufhört, wie Patriarch Pizzaballa heute zu Recht betont hat”. Laut Impagliazzo „lautet die Botschaft aus Sharm el Sheik, dass Frieden doch möglich ist und das ist dieselbe Botschaft, die dieser Weg, diese Karawane des Friedens, seit 1986 mit der von Johannes Paul II. gewünschten Pilgerreise im Geist von Assisi vermittelt”.

„Frieden ist möglich, aber man muss ihn suchen“, fuhr er fort, „das glauben wir, auch während Kriegen. Man muss immer über Frieden sprechen, ohne jemals aufzugeben, auch wenn die Zeiten düster sind. Und das ist der Sinn vom Treffen 'Mut zum Frieden': Man muss ihn auch dann wagen, wenn alle um einen herum sagen, dass er unmöglich, naiv oder nutzlos ist.“

„Heute danken wir den Vermittlern, Präsident Trump und allen Verhandlungsführern für ihren Friedenswillen, der sie über eine Grenze hinausgeführt hat, die man für unüberwindbar hielt, nämlich die eines Dialogs zwischen Palästinensern und Israelis“, betonte er: „Es gibt noch viel zu tun, aber der erste Schritt ist, wie wir wissen, immer der schwierigste. Und wir müssen arbeiten und beten, wie wir es in Rom tun werden, damit sich die Bresche nicht wieder schließt.“

Für Impagliazzo „zielt dieses Treffen ‚Mut zum Frieden‘ genau darauf ab, die Bresche zu verbreitern, indem die religiösen Führer mit einer gemeinsamen Stimme ihre Kraft, ihre Intelligenz, ihren Glauben und ihre Stimmen in den Dienst eines aufkeimenden Friedens stellen, der zerbrechlich ist wie ein Neugeborenes, aber dennoch stark, weil er von Millionen von Stimmen getragen wird. Den Frieden wagen bedeutet, diesem riesigen Volk des Friedens eine Stimme zu geben, denn alle Völker, die unter dem Krieg leiden, verlangen Frieden."

“Man darf niemals vor dem Krieg resignieren", betonte der Präsident von Sant'Egidio. “Wir haben in diesen Monaten viele junge Menschen für den Frieden demonstrieren sehen, und es ist schön, dass man wieder an den Frieden denkt, dass man den Wunsch nach Frieden auch jenseits der offensichtlichen politischen Instrumentalisierungen lautstark zum Ausdruck bringt. Es gibt eine Nachfrage nach Frieden in der Welt, die oft ungehört bleibt. Frieden ist immer möglich.“

„In diesen Jahren haben wir eine andere Botschaft gehört“, fügte er hinzu, „nämlich dass Krieg der traurige, aber unvermeidliche Begleiter der Menschheitsgeschichte ist. Wir glauben nicht an eine Rhetorik des Sieges. Kriege werden heute nicht mehr gewonnen, sondern sie dauern ewig.

Es gibt keinen heiligen Krieg, es gibt nicht einmal mehr einen gerechten Krieg, wie uns die Kirche lehrt, denn die einzige wahre Gerechtigkeit liegt im Frieden, und nur der Frieden ist heilig: Die Trümmer von Gaza zeugen davon, ebenso wie die der Ukraine.“

Präsident Mattarella wird am Sonntag, den 26. um 17.00 Uhr bei der Eröffnungsversammlung im Auditorium-Parco della Musica sprechen, während Papst Leo am Dienstag, den 26. um 16.00 Uhr am Kolosseum am Friedensgebet der christlichen Vertreter und anschließend an der Abschlusszeremonie vor dem Konstantinsbogen teilnehmen wird.

Es handelt sich um das 39. jährliche Treffen zum Thema Religionen und Kulturen im Dialog für den Frieden, das von Sant'Egidio auf der Grundlage des historischen interreligiösen Gebets von Papst Wojtyla 1986 in Assisi durchgeführt wird.

An dieser Ausgabe des Treffens nehmen 296 Vertreter von Religionen und Kulturen aus 35 Ländern teil. An der Eröffnungsversammlung am 26. Oktober werden neben Mattarella auch die belgische Königin Mathilde, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, der Präsident der europäischen Rabbiner Pinchas Goldschmith, ein „Hibakusha” zum 80. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Japan, der katalanische Soziologe Manuel Castells, der Gründer von Sant'Egidio Andrea Riccardi und Kardinal Matteo Zuppi als Vertreter der italienischen Kirche.

Es wird 22 thematische Foren mit 165 Referenten geben. Für die drei Tage werden etwa 10.000 Teilnehmer erwartet. Die Teilnahme kann über die Website der Gemeinschaft beantragt werden.

