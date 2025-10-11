Die Gemeinschaft Sant'Egidio trauert über den Verlust von Guglielmo Tuccimei, ein langjähriger Freund der Obdachlosen in Rom

Die Gemeinschaft Sant'Egidio wünscht der Familie des 73-jährigen Gugliemo Tuccimei aufrichtiges Beileid, der am Freitagnachmittag nur wenige Schritte von der Mensa in der Via Dandolo von einem Auto angefahren wurde. Dort ging er seit vielen Jahren regelmäßig hin, um Menschen aufzunehmen, die nicht nur etwas zu essen brauchten, sondern auch das Gesicht eines Freundes, der sie willkommen hieß und ihnen zuhörte.

Er war seit den 1970er Jahren Mitglied der Gemeinschaft und Hunderten von Obdachlosen in Rom bekannt. Seit 1983, als er begann, die Bahnhöfe der Hauptstadt zu besuchen und Essen zu verteilen, war er für sie ein Garant für Menschlichkeit. Und von 1988 bis gestern Nachmittag war seine Person untrennbar mit der Mensa in der Via Dandolo verbunden, deren Mitbegründer er war, ohne dabei seinen Dienst für die Häftlinge von Regina Coeli zu vergessen, die er regelmäßig besuchte. Die ganze Gemeinschaft und seine vielen Freunde auf der Straße gedenken ihm in liebevoller Erinnerung.