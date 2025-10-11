MENÜ SCHLIESSEN
DE
DIE GEMEINSCHAFT
HELFEN
KONTAKT
    MEDIEN
    BLOG
    NEWS/GESCHICHTEN
    BÜCHER
      KONTAKTIERE UNS

      Die Gemeinschaft Sant'Egidio trauert über den Verlust von Guglielmo Tuccimei, ein langjähriger Freund der Obdachlosen in Rom

      Tag:
      11 Oktober 2025 - ROM, ITALIEN

      Die Gemeinschaft Sant'Egidio wünscht der Familie des 73-jährigen Gugliemo Tuccimei aufrichtiges Beileid, der am Freitagnachmittag nur wenige Schritte von der Mensa in der Via Dandolo von einem Auto angefahren wurde. Dort ging er seit vielen Jahren regelmäßig hin, um Menschen aufzunehmen, die nicht nur etwas zu essen brauchten, sondern auch das Gesicht eines Freundes, der sie willkommen hieß und ihnen zuhörte.

      Er war seit den 1970er Jahren Mitglied der Gemeinschaft und Hunderten von Obdachlosen in Rom bekannt. Seit 1983, als er begann, die Bahnhöfe der Hauptstadt zu besuchen und Essen zu verteilen, war er für sie ein Garant für Menschlichkeit. Und von 1988 bis gestern Nachmittag war seine Person untrennbar mit der Mensa in der Via Dandolo verbunden, deren Mitbegründer er war, ohne dabei seinen Dienst für die Häftlinge von Regina Coeli zu vergessen, die er regelmäßig besuchte. Die ganze Gemeinschaft und seine vielen Freunde auf der Straße gedenken ihm in liebevoller Erinnerung.

       

      This page is also available in:
      WELT
      In New York besucht Marco Impagliazzo die Gemeinschaften in den Vereinigten Staaten und hält iene Konferenz zum Thema "Daring Peace"

      5 Oktober 2025
      NEW YORK, VEREINIGTE STAATEN

      WELT
      Brücken der Solidarität in Lima: Sant'Egidio und die Credit-Bank von Peru an der Seite der älteren Menschen und der Menschen mit Behinderung im Altenheim Sembrando Esperanza

      16 September 2025
      PERU

      VERANSTALTUNGEN
      1. September, Fest des Hl. Ägidius: die Kirche Sant'Egidio in Trastevere in Rom wird von 9.00-20.00 Uhr zum Gebet geöffnet sein. Termine der Gemeinschaften weltweit

      1 September 2025
      ROM, ITALIEN