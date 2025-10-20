MENÜ SCHLIESSEN
DE
DIE GEMEINSCHAFT
HELFEN
KONTAKT
    MEDIEN
    BLOG
    NEWS/GESCHICHTEN
    BÜCHER
      KONTAKTIERE UNS
      FRIEDEN

      In Beira hat die Gemeinschaft Sant'Egidio ein großes Treffen veranstaltet und Vertreter der Religionen für den Frieden versammelt

      Tag:
      20 Oktober 2025 -

      Mehr als 1000 Menschen versammelten sich am 18. Oktober, in Beira, im großen Amphitheater von Infraestruturas Verdes, zu einem interreligiösen Treffen des Dialogs und des Gebets für den Frieden, das von der Gemeinschaft Sant'Egidio organisiert wurde.
      An dem Treffen, dessen Titel „Mut zum Frieden” bereits auf das internationale Treffen vom 26. bis 28. Oktober in Rom verweist, nahmen neben der Gemeinschaft Sant'Egidio auch Vertreter der Religionsgemeinschaften von Beira und der Provinz Sofala teil: die Associacao Muculmana von Sofala, die Hindu-Gemeinde von Sofala, der Conselho Cristão de Moçambique, die Igreja Luterana, die Igreja Metodista Unida de Moçambique, die Igreja Ex-American Board, die Igreja Exército da Salvação, die Igreja Missao Bethel Internacional und die Igreja Nazareno.
      Anwesend waren der Bürgermeister von Beira, Albano Carige, und die Vertreterin des Gouverneurs von Sofala, Graciana Pita. Bei der Schlusszeremonie wurde der Friedensappell von Joana Matambo, einer der Verantwortlichen der Jugend für den Frieden von Beira, vorgelesen und den religiösen Vertretern von den Kindern der Schule des Friedens überreicht.

      This page is also available in:
      FRIEDEN
      "Der Frieden ist immer möglich, doch man muss ihn immer ohne Resignation suchen". Das Internationale Friedenstreffen "Mut zum Frieden" wurde vorgestellt, es findet vom 26. bis 28. Oktober in Rom statt

      10 Oktober 2025
      ROM, ITALIEN

      Am 26. Oktober beginnt in Rom das internationale Friedenstreffen "Mut zum Frieden". Informationen zum Programm und Teilnahmemöglichkeiten

      10 Oktober 2025
      ROM, ITALIEN