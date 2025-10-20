In Beira hat die Gemeinschaft Sant'Egidio ein großes Treffen veranstaltet und Vertreter der Religionen für den Frieden versammelt

Mehr als 1000 Menschen versammelten sich am 18. Oktober, in Beira, im großen Amphitheater von Infraestruturas Verdes, zu einem interreligiösen Treffen des Dialogs und des Gebets für den Frieden, das von der Gemeinschaft Sant'Egidio organisiert wurde.

An dem Treffen, dessen Titel „Mut zum Frieden” bereits auf das internationale Treffen vom 26. bis 28. Oktober in Rom verweist, nahmen neben der Gemeinschaft Sant'Egidio auch Vertreter der Religionsgemeinschaften von Beira und der Provinz Sofala teil: die Associacao Muculmana von Sofala, die Hindu-Gemeinde von Sofala, der Conselho Cristão de Moçambique, die Igreja Luterana, die Igreja Metodista Unida de Moçambique, die Igreja Ex-American Board, die Igreja Exército da Salvação, die Igreja Missao Bethel Internacional und die Igreja Nazareno.

Anwesend waren der Bürgermeister von Beira, Albano Carige, und die Vertreterin des Gouverneurs von Sofala, Graciana Pita. Bei der Schlusszeremonie wurde der Friedensappell von Joana Matambo, einer der Verantwortlichen der Jugend für den Frieden von Beira, vorgelesen und den religiösen Vertretern von den Kindern der Schule des Friedens überreicht.