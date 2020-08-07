news

School of Peace for the children of Moria refugee camp with the European youth movement of Sant’Egidio

August 7 2020 - LESBOS PREFECTURE, GREECE

#santegidiosummerLesbos
School of PeaceMIGRANTSEducation

Share On



PHOTOGALLERY - School of Peace with the children of Moria refugee camp

Musica e balli della Scuola della Pace con i bambini del campo profughi di Lesbo
A inizio e a termine delle attività, i giovani della Comunità aiutano i bambini di Lesbo a disinfettare le mani, per via delle norme di contenimento del coronavirus.
Attività all’aperto della Scuola della Pace, nella versione estiva della #santegidiosummer nell’isola greca di Lesbo con i profughi
Scuola della Pace
Colori e fogli per disegnare: un divertimento nuovo per i bambini di Lesbo che partecipano alla Scuola della Pace allestita in estate dalla Comunità nell’isola greca
I giovani della Comunità di Sant’Egidio distribuiscono le mascherine ai bambini del campo di Moria a Lesbo, per svolgere le attività educative nel rispetto delle norme anti-Covid.
Le tende del campo profughi “informale” dell’isola greca di Lesbo