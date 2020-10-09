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October 9 - Memory of Saint Abraham, from the Basilica of Santa Maria in Trastevere at 8 p.m. (UTC 2)

October 9 2020 - ROME, ITALY

Live streaming prayer

Memory of the patriarch Abraham. In faith he journeyed to a land that he did not know, but that was promised to him by God. Because of this faith, he is called the father of believers by Jews, Christians and Muslims.

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