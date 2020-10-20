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November 2 - Memory of all those who have fallen asleep in the Lord, online from the Basilica of Santa Maria in Trastevere at 8 p.m. (UTC 2)

November 2 2020 - ROME, ITALY

Live streaming prayer

Memorial of all those who have fallen asleep in the Lord. In a particular way, we remember those deceased whom no one remembers and all those who are dear to our heart.

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