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Memorial of Saint John Damascene, Prayer of the Holy Cross with the Community of Sant'Egidio at 8 p.m. (UTC 1)

December 4 2020 - ROME, ITALY

Live streaming prayer

Saint John Damascene, a monk and Doctor of the Church who lived in Damascus in the eighth century, distributed his goods to the poor and joined the lavra of Saint Sabbas nearby Jerusalem. Prayer for Christians in Syria.

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