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Prayer of the Christmas season, online with the Community of Sant'Egidio at 8 p.m. (UTC 1)

December 30 2020

ChristmasLive streaming prayer

Remembrance of Laurindo ( 1989) and Madora ( 1991), young Mozambicans of the Community of Sant'Egidio who died because of the war. With them we remember all of the young people killed because of conflict and violence.

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