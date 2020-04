news

23 de abril: Día mundial del Libro. Una ocasión para leer los libros de Sant'Egidio

#DiaDelLibro

Compartir En Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impresión

En ocasión del #DiaDelLibro de 2020 proponemos algunos consejos de lectura.

Entre los títulos más recientes, destacamos:

TODO PUEDE CAMBIAR

de Andrea Riccardi



Para vivir y entender la complejidad de la globalización, Andrea Riccardi cuenta con una brújula clara: un Evangelio capaz de crear esperanza y una gramática de la convivencia para coser tejidos sociales fragmentados. Massimo Naro entrevista al autor, que describe el mundo como lo ve y lo interpreta. Así surge una conversación desde el observatorio de Sant’Egidio, con una mirada original sobre la vida y la historia, en la que todo puede cambiar. Páginas que narran sucesos humanos, historias de conflictos y de liberación, recuerdos y reflexiones sobre la Iglesia, con una mirada lúcida y de futuro en los recorridos de reconciliación y de paz que cambian cada día a mejor la vida de muchos en las zonas más desafortunadas del planeta, en países lacerados por conflictos y guerras.



COMPRA EL LIBRO (Ed. San Pablo) »

COMPRA EL LIBRO (Amazon) »

¡A LA ESCUELA DE LA PAZ!

de Adriana Gulotta (coord.)



Un libro en el que se cuenta la experiencia de las Escuelas de la Paz de la Comunidad de Sant'Egidio, presentes en más de setenta países, desde El Salvador hasta Malaui, Buenos Aires o Nápoles. Su novedoso método educativo e incansable acción ayudan a fomentar la cultura del diálogo y del encuentro. ¡A la Escuela de la Paz! es un viaje de amistad entre muchos niños, que da voz a sus preguntas, a sus descubrimientos y a su deseo de un mundo mejor. Una herramienta que puede ser muy útil para padres, maestros y educadores, porque aprender a vivir juntos y educar en la paz es un proceso largo y exigente, pero sin duda representa una gran inversión de futuro.



COMPRA EL LIBRO (Ed. San Pablo) »

PERIFERIAS

de Andrea Riccardi



Desde el principio de su pontificado, el papa Francisco ha llamado a la Iglesia a salir de sí misma para hacerse presente en las periferias geográficas y existenciales del mundo: allí donde habitan el pecado, el dolor, la injusticia, el desprecio de lo religioso, todas las miserias. Partiendo de este binomio Iglesia-periferia, y apoyándose siempre en testimonios y episodios históricos concretos, Andrea Riccardi señala las periferias que se generan en la ciudad, en el mundo globalizado y en el Sur, hace un repaso de las antiguas periferias del cristianismo, desde la Biblia hasta el monacato cristiano, y relata algunas experiencias de presencia de la Iglesia en las periferias del siglo XX (los curas obreros en Francia, la presencia cristiana en los lager y en los gulags, la mística periférica de Foucauld, la periferia en femenino...). «La regeneración de la Iglesia y de la vida cristiana ?concluye Riccardi? parte del redescubrimiento de la gozosa tarea de vivir y comunicar el Evangelio en la periferia».



COMPRA EL LIBRO (Ed. San Pablo) »

COMPRA EL LIBRO (Amazon) »



LA FUERZA DE LOS AÑOS

VV.AA.



La creciente presencia de ancianos en nuestra sociedad es, sin duda, un éxito del progreso humano. Sin embargo, esta realidad positiva reclama con urgencia que se avance en la elaboración de una cultura de la vejez a partir de sus valores y su belleza. La fuerza de los años representa un intento de responder a este reto. Al mismo tiempo, busca sensibilizar a la sociedad y prestar una ayuda a las familias que conviven con ancianos, a los jóvenes que los atienden como voluntarios y a los profesionales que trabajan en residencias y centros para mayores.





COMPRA EL LIBRO (Casa del Libro) »

LA PREGHIERA, LA PAROLA, IL VOLTO

di Andrea Riccardi



In un mondo dominato da una comunicazione rapida e incalzante, hanno ancora senso la preghiera e la lettura della Parola di Dio? Che significa pregare di fronte all'abisso del male e del dolore? Come può l'uomo contemporaneo affrontare il "silenzio di Dio"? Avendo come punto di riferimento la Bibbia, i Padri della Chiesa e la tradizione iconografica orientale, Andrea Riccardi cerca di rispondere a questi e ad altri interrogativi dell'esistenza umana. Riccardi aiuta a leggere la Parola di Dio nella storia e di fronte alle domande dei poveri e dei feriti della vita. Le icone che orientano nella preghiera mostrano anche la bellezza che scaturisce dalle fessure di un'umanità sofferente, umiliata, abbandonata. Un volume per riscoprire il vero senso della preghiera e costruire una vita che sia, come quella di Cristo, bella e buona.



VAI ALLA SCHEDA DEL LIBRO »

PORTE APERTE

di Mario Marazziti



Nel libro Porte aperte. Viaggio nell'Italia che non ha paura (Piemme, 2019), Mario Marazziti raccoglie le storie di persone che, vincendo la diffidenza, hanno accolto in vario modo persone in fuga dalla guerra, dalle persecuzioni, dalla morte. È la rete dei corridoi umanitari promossi dalla Comunità di Sant'Egidio, dalla Federazione delle Chiese Evangeliche e dalla Conferenza Episcopale Italiana; un'esperienza che si è allargata ed è diventata il modello concreto e praticabile di una vera integrazione.

VAI ALLA SCHEDA DEL LIBRO »