Paremos la ejecución de Walter Barton, fijada para el 19 de mayo. Envía tu petición

En la web de "No Death Penalty" de Sant’Egidio se puede enviar la petición para pedir al gobernador de Missouri, Mike Parson, que pare la ejecución de Walter Barton. Su ejecución está prevista para el 19 de mayo de 2020 en Missouri (EEUU).



Walter Barton está acusado del homicidio de Gladys Kuehler, de 81 años, cometido en 1991.



Walter y sus abogados han apelado pidiendo clemencia y revisar una vez más su caso porque hay dudas sobre su culpabilidad.

Tres de los cuatro testigos que acusaron a Walter durante su juicio se han retractado de sus declaraciones, poniendo así en tela de juicio su culpa. Uno de los testigos no retiró la acusación, pero hay dudas sobre su testimonio, porque tenía motivos para acusar a Walter.



Además, Walter Barton está en tratamiento psiquiátrico desde 2015. Su abogado afirma que tiene problemas a causa de una lesión cerebral. Actualmente Walter está en aislamiento y en silla de ruedas. (LÉELO TODO - IT)