news

Ayuda humanitaria en el campo para refugiados internos de Kuchingoro, en Abuja (Nigeria)

Compartir En Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impresión

La Comunidad de Sant’Egidio de Nigeria, gracias a la ayuda de la embajada belga, ha proporcionado ayuda de emergencia y asistencia médica a más de 200 familias que viven en el campo de refugiados de Kuchingoro de Abuja. Este reparto forma parte de una larga lista de ayudas humanitarias a las personas más vulnerables de la sociedad. Desde abril de 2020, más de 500 familias más han recibido ayudas básicas para la supervivencia: arroz, legumbres, aceite de palma y cacahuetes, mascarillas de protección para el covid-19, etc.



Campo de refugiados de Kuchingoro de Abuja



La distribución se llevó a cabo en el campo para desplazados internos de Kuchingoro de Abuja. El campo se encuentra en Games Village, en el centro de Abuja. Es muy grande y sigue creciendo día a día.



Las personas que viven en el campo provienen principalmente de la parte nororiental de Nigeria, que ha sufrido duros ataques terroristas de Boko Haram, ahora conocido como ISWAP (Provincia Islámica del África Occidental del Estado Islámico).

Desde julio de 2015 FEMA (F.C.T. Emergency Management Agency) ha contabilizado 20.659 personas desplazadas, provenientes de los estados de Borno, Yobe y Adamawa. Estos desplazados internos están en el campo de Kuchingoro desde hace unos siete años y ya no pueden volver a sus casas a causa de los ataques terroristas de Boko Haram. En el campo también hay desplazados internos que a causa de la extrema pobreza y de las duras condiciones de vida van a vivir al campo.

El campo alberga a más de 2000 personas. Entre ellas hay musulmanes y cristianos. Dependen principalmente de la ayuda del Gobierno federal a través de la administración FCT (territorio de la capital federal) y los donativos de particulares y ONG.

Sant’Egidio sostiene, ayuda y entabla amistad con los residentes del campo desde hace tres años y ha celebrado la Navidad con los refugiados dos años seguidos.



Los principales desafíos de un refugiado que vive en el campo de Kuchingoro:

• No hay sistema de saneamiento. Faltan buenos servicios higiénicos y baños

• No hay asistencia médica: las mujeres deben dar a luz a sus hijos en las chabolas.

• Constante aumento del número de habitantes

• No hay educación, sobre todo para los niños



Cabe destacar que hay otros tres campos para desplazados internos como el de Abuja:

• Forma de campo de desplazados internos

• Campo de Waru

• Campo de Bama / Gwoza

• Carretera al aeropuerto