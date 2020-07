news

Solidaridad a prueba de pandemia. Reportaje de RTVE sobre la Comunidad de Sant’Egidio de Madrid – VÍDEO

Compartir En Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impresión

Mira el reportaje de RTVE “Solidaridad a prueba de pandemia” Testimonios, rostros e historias de una comunidad siempre abierta, solidaria, que acoge y está con los pobres, con los que sufren y son vulnerables. El reportaje “Solidaridad a prueba de pandemia”, emitido en el programa Pueblo de Dios de Televisión Española, está dedicado a la Comunidad de Sant’Egidio de Madrid.

Durante el estado de alarma, cuando se aconsejaba quedarse en casa, se planteó el problema de aquellas personas que no tienen casa y de quienes no tenían ingresos porque vivían de la economía informal, de los niños de barrios pobres que no podían estudiar, de quienes necesitaban consuelo porque encontraban todas las puertas cerradas. La respuesta fue estar con las personas sin hogar, con las familias que tenían problemas y con toda la gente que vive al margen.

Mira el reportaje de RTVE “Solidaridad a prueba de pandemia”