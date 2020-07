news

Día mundial contra la trata de personas: con el programa BRAVO! la lucha contra la trata en África empieza en las maternidades con las inscripción en el registro civil

Sin el certificado de nacimiento, una persona no tiene, por definición, una edad registrada. El nombre de los padres no consta inscrito en ninguna parte. La persona no tiene acceso a los derechos que ofrece el Estado.



Millones de personas en África, desde los primeros años de vida, pueden estar en el punto de mira de organizaciones o redes que explotan esta situación de incertidumbre jurídica. Uno de los principales peligros es el fenómeno del tráfico de seres humanos.



Para la Comunidad de Sant’Egidio, la lucha contra la trata empieza en las maternidades, donde se ponen en marcha centros de inscripción en el registro civil.



El Programa BRAVO! da nombre a los "niños invisibles" de Burkina Faso, Malaui, Guinea Conakry y Mozambique. Se garantiza que millones de niños tengan "derecho a existir" y que no sean objeto de trabajo infantil y explotación.



En la pandemia, momento en el que pueden debilitarse las garantías de los derechos, BRAVO! no se detiene y adopta todas las precauciones oportunas para seguir su actividad.



En los últimos meses, en tres regiones de Burkina Faso (Centre, Centre Ouest, Plateau Central), 1700 personas entre agentes del registro civil, operadores sanitarios y operadores de las organizaciones de la sociedad civil han participado en las sesiones de formación de Bravo! sobre protección de los derechos de los menores y de prevención del virus. Se han organizado muchas emisiones radiofónicas de sensibilización en lengua local, para que todos comprendan el valor de la inscripción en el registro civil.



Para más información sobre el programa BRAVO! y para ayudar »

El 30 de julio es el Día mundial contra la trata

El 30 de julio fue declarado Día mundial contra la trata por la Asamblea General de las naciones Unidas en 2013, con la Resolución A/RES/68/192. El objetivo de la iniciativa es sensibilizar a la comunidad internacional sobre la situación de las víctimas y promover la defensa de sus derechos.