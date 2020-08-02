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2 de agosto de 1999 - 2020: Yaguine y Fodé murieron porque soñaban estudiar; llevaban una carta para Europa

2 Agosto 2020

MIGRANTES
Guinea

Era el 2 de agosto de 1999. Encontraron sus cuerpos en el tren de aterrizaje de un avión en Bruselas. Su carta nos habla de un sueño todavía incumplido de muchos niños de África

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