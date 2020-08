news

Ganas de escuela en el campo de refugiados de Moria, en Lesbos: y en el Molino de la Solidaridad abre la English School of Friendship

Hay deseo de escuela en Moria: porque la escuela es para el futuro, es esperanza. Hay muchísima necesidad en el gran campo de la isla de Lesbos, donde el tiempo se detiene y los migrantes, casi todos jóvenes y muchos niños, lo ven desvanecerse.

Lunes 10 de agosto ha sido el primer día de escuela de inglés para el campo informal de Moria. En las colinas, entre los olivos, entre las carpas de madera, lona, ​​plástico, cartón, sacos de yute y alambre, no se puede atender en una escuela. De hecho es imposible garantizar la distancia de seguridad anti-Covid, la higiene, la propia escuela.

La escuela está ubicada en el Molino cerca del mar donde se inauguró la semana pasada el "restaurante de la amistad", que en cuatro días pasó de 320 a 850 personas y comidas al día: ayer hubo arroz, pollo al curry, verduras y helado en un día de 33 grados (a la sombra).

Inicialmente se habían hecho 32 inscripciones. Pero corrió la voz para participar en la escuela, ya antes de comenzar. Se prepararon 50 sillas en un espacio grande, higienizadas, espaciadas. En la puerta esperaban las mascarillas para cada alumno, así como el gel hidroalcohólico para las manos. Se les acompañó a su lugar. El primer día ya llegaron 82 alumnos. También hubo algunos "oyentes": el menor de 8 meses, con su madre, hermanas y hermanos. El mayor, de unos 42 años. Un estudiante del Congo, otro de Togo. Todos los demás afganos. Bolígrafos y lápices, cuadernos, cada uno con el suyo. Los maestros, polacos, italianos y catalanes. Una botella de agua para cada uno, entregada en cada uno de los sitios.