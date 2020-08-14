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14 DE AGOSTO. ORACIóN DE LA SANTA CRUZ DESDE LA BASíLICA DE SANTA MARíA DE TRASTEVERE A LAS 20
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14 de agosto. Oración de la Santa Cruz desde la Basílica de Santa María de Trastevere a las 20
14 Agosto 2020
-
ROME
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ITALIA
Oración en vivo
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