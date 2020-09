news

La original propuesta inclusiva de una trattoria en el corazón de Trastevere

En pleno corazón del popular barrio de Trastevere se encuentra esta trattoria que no es un simple restaurante. Además de sus especialidades de la cocina italiana, ofrece un gran ambiente.



Dirigido por una cooperativa social de la Comunidad de Sant'Egidio, la “Trattoria degli Amici” ofrece una brillante atención al público.



SOPHIA JANSSENS

“Trattoria degli Amici”

“Es un verdadero proyecto de inclusión, donde aquellos que tienen una discapacidad demuestran que son capaces de sacar a relucir la belleza que tienen dentro. Es un proyecto de inclusión donde ellos tienen la capacidad de sacar a relucir su habilidad”.

Tienen de uniforme una simple camisa que por detrás deja una pregunta al aire: ¿Capaz, idóneo, hábil? Pero por delante una realidad: Amigo.



DIEGO PROIETTI

Camarero, “Trattoria degli Amici”

"Estoy dando un buen servicio, incluso me acuerdo de los clientes que vinieron a comer aquí en 2008, 2009. Recuerdo el mes y año, hasta en qué mesa comieron. Lo que comieron aún no, pero estoy trabajando en ello”.

Además de una experiencia gastronómica, ofrecen un servicio de calidad, donde el cliente se siente en casa y es tratado como un amigo.



SOPHIA JANSSENS

“Trattoria degli Amici”

“La formación es muy importante para nosotros. Creemos que la trattoria debe ser un lugar excelente. Sí, es un buen lugar para pasar un buen momento, pero siempre apostamos a la excelencia. Donde los clientes tienen que estar bien, ser bien atendidos y comer bien... Por eso siempre apostamos a la formación de nuestro equipo. Hemos organizado cursos donde han aprendido desde vinos hasta cómo atender al cliente”.

En torno a este buen ambiente se presenta una exposición permanente de obras de arte en venta y cuyos autores también demuestran sus habilidades.



SOPHIA JANSSENS

“Trattoria degli Amici”

“Hemos descubierto que las personas que tienen limitaciones tienen habilidades que nosotros no tenemos. Yo he descubierto especiales gestos de amistad, gentileza y acogida hacia el cliente de los que podemos aprender y yo aprendo de ellos todos los días”.

Los beneficios de la “Trattoria degli Amici” son destinados al proyecto de la Comunidad de Sant'Egidio para promover la inclusión y formación laboral de estos grandes amigos.



Daniel Díaz Vizzi