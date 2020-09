cita

More united than ever. 12 de septiembre, conexión europea de jóvenes de Sant'Egidio

Directo por streaming a las 15:00 h

Compartir En Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impresión

Jóvenes de toda Europa participarán en el encuentro "Global friendship" el próximo 12 de septiembre, todos unidos en conexión por web desde Roma.El acto se retransmitirá a las 15:00 por la web y las redes sociales de la Comunidad de Sant’Egidio y de los Jóvenes por la Paz.



Intervendrán Marco Impagliazzo, presidente de la Comunidad, y jóvenes europeos que explicarán la solidaridad que han vivido en sus ciudades con los Jóvenes por la Paz.



"More united than ever", más unidos que nunca, es el título de la undécima edición. En el tiempo marcado por el covid-19 se pone de manifiesto no solo la importancia de sociedades más unidas a nivel europeo –y Global friendship fomenta un sentimiento de amistad entre los pueblos– sino también la urgencia de ayudar a los más afectados por la emergencia provocada por el covid-19.

De Lisbona a Moscú, y de norte a sur del continente europeo, la conexión unirá a una generación de jóvenes que impulsa un movimiento de paz y solidaridad para los más pobres, consciente de que "estamos todos en la misma barca".



Para más información, escribir a los Jóvenes por la Paz en el siguiente formulario.