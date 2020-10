news

En Beira se celebra el Día Internacional de los Ancianos con la entrega de 10 nuevas casas

Son diez nuevas casas que hacen realidad la promesa que hicieron los jóvenes en los primeros días después del ciclón Idai, que en 2019 afectó a Mozambique y devastó la ciudad de Beira.

El Día internacional de los Ancianos, el 1 de octubre, se celebra con quienes hoy reciben las últimas de las primeras 53 casas que se han construido en un año, como la entrega de nuevas casas en Beira y una en Dono. Los jóvenes de la Comunidad de Sant’Egidio renuevan la promesa de no dejar solos a los ancianos, que más sufren las contrariedades de la vida, no solo la pandemia, sino también los desastres naturales, emergencias en las que no hay que olvidar a los más débiles, sino estar a su lado.