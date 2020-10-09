news

9 de octubre. Memoria de San Abrahán desde la Basílica de Santa María de Trastevere a las 20 h

9 Octubre 2020 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo del patriarca Abrahán. Por fe partió hacia una tierra que no conocía, una tierra que Dios le había prometido. Por aquella fe es llamado padre de los creyentes, judíos, cristianos y musulmanes.

Compartir En