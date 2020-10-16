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El 20 de octubre Roma será la capital de la paz con el papa Francisco, el presidente italiano Mattarella y los líderes de las religiones

16 Octubre 2020

Oración por la PazPapa Francisco#peaceispossible

También participará el patriarca Bartolomé I, representantes del islam, el judaísmo y el budismo - videomensaje de Ursula von der Leyen - Recuerdo de las víctimas de la pandemia - Al final, firma de un llamamiento de paz

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