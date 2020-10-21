news

21 de octubre. Oración con los Santos desde la Basílica de Santa María de Trastevere a las 20 h

21 Octubre 2020 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo del beato Giuseppe Puglisi, sacerdote de la Iglesia de Palermo, asesinado por la mafia en 1993.

Compartir En