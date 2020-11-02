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2 de noviembre. Recuerdo de todos aquellos que se han dormido en el Señor desde la Basílica de Santa María de Trastevere a las 20 h

2 Noviembre 2020 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo de todos aquellos que se han dormido en el Señor. Recordamos en particular a aquellos difuntos que no son recordados por nadie y a todos aquellos que llevamos en nuestro corazón.

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