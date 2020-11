news

“Tiende tu mano al pobre”: IV Día Mundial de los Pobres con el Papa, en Roma y en el mundo

"Tiende tu mano al pobre" (cfr. Si 7,32). La antigua sabiduría ha formulado estas palabras como un código sagrado a seguir en la vida. Hoy resuenan con todo su significado para ayudarnos también a nosotros a poner nuestra mirada en lo esencial y a superar las barreras de la indiferencia. La pobreza siempre asume rostros diferentes, que requieren una atención especial en cada situación particular; en cada una de ellas podemos encontrar a Jesús, el Señor, que nos reveló estar presente en sus hermanos más débiles (cf. Mt 25,40).

"Mensaje del papa Francisco para el Día Mundial de los Pobres 2020"

El domingo 15 de noviembre, en un tiempo marcado por la pandemia de coronavirus, la Comunidad de Sant’Egidio celebra en todo el mundo el cuarto Día Mundial de los Pobres, impulsado por el papa Francisco.

En un tiempo en el que parecen prevalecer el pesimismo y la resignación, el Día Mundial de los Pobres, gracias a la contribución de muchos voluntarios, es la ocasión para lanzar un mensaje de esperanza, precisamente a partir de la solidaridad.

En Roma la Comunidad participará en la celebración de la basílica de San Pedro junto a un grupo de personas sin hogar con quien comparte la amistad todo el año y –de las 11.00 a las 14.00– en el comedor de via Dandolo, un grupo de "nuevos europeos" (originarios de varios países y ya integrados) hará un reparto extraordinario de paquetes de alimentos.

Son muchos los actos de solidaridad con los pobres –siempre respetando las normas anti-covid– que se llevan a cabo también en otras ciudades del mundo. Señalamos algunos en esta página.

En un tiempo difícil, en el que todos estamos llamados, para evitar la propagación del virus, a mantener una distancia física con los demás, el Día Mundial de los Pobres nos recuerda lo importante que es no dejarse vencer por la tentación de la indiferencia, y lanza un claro mensaje de solidaridad para demostrar una vez más que nadie se salva solo.



Actos de Sant’Egidio en el mundo (lista sujeta a actualizaciones)



EUROPA



ESPAÑA - Barcelona

El sábado 14 de noviembre se abrirá el comedor y posteriormente se repartirá la cena itinerante

El domingo 15 de noviembre se celebrará la liturgia con los pobres en la Basílica de los Santos Justo y Pastor



ESPAÑA - Madrid

La Comunidad participará en la liturgia que celebrará el cardenal Osoro, y luego hará una comida con amigos de la calle y con ancianos





ITALIA - Roma



Comedor de Via Dandolo: Reparto de comida para llevar



Inauguración de la "Casa de Heidi", centro de acogida para personas sin hogar en las situaciones de emergencia por frío que ha sido posible gracias a la colaboración con Cáritas de la Prefectura XXIV y el Distrito IX de Roma



Oratorio San Paolo Ostiense: Recogida de alimentos y de regalos para los pobres



ITALIA - Bolonia

Participación con algunos amigos sin hogar en la liturgia con el cardenal Matteo Zuppi en la catedral de San Pedro, a las 10.30 h y posteriormente, reparto de comida para llevar



ITALIA - Catania

Recogida de alimentos en la sede de via Castello Ursino 4 desde las 15.30 hasta las 18.30

Entrega de compra a domicilio a los ancianos desde las 15.30 hasta las 18.30

Entrega de paquetes de material escolar y de libros de cuentos por parte de los Jóvenes por la Paz a los niños de la Escuela de la Paz a domicilio desde las 16.00 hasta las 18.00



ITALIA - Génova

Apertura extraordinaria del comedor de Piazza S. Sabina 2 desde las 16.30 hasta las 19.00 y entrega de paquetes de material escolar a todos los niños de las Escuelas de la Paz, que se ven obligados a quedarse en casa en cuarentena



ITALIA - Nápoles

Comida itinerante por la ciudad con las personas sin hogar



ITALIA - Padua

Liturgia a las 11.30 en la iglesia de la Inmaculada, via Belzoni 71, y reparto de comida para llevar a las personas necesitadas



ITALIA - Parma

Reparto de paquetes de alimentos para las familias necesitadas en la sede de borgo Santa Caterina 12 de las 10.30 a las 11.30 y a las 11.30 liturgia en la iglesia de Santa Caterina



ITALIA - Trieste

Entrega de comidas a domicilio a los ancianos; en la liturgia de la iglesia de San Giuseppe de via dell'Istria 62 a las 17.30 se bendecirán los mensajes para los ancianos de las residencias que se llevarán posteriormente





FRANCIA - París - Charenton

La Comunidad ha pedido a los parroquianos que preparen una comida caliente para las personas sin hogar. Los Jóvenes por la Paz repartirán dichas comidas



Alemania - Würzburg

Tras la misa, reparto de un recuerdo a los ancianos de la residencia y a los pobres del barrio



Alemania - Múnich

Comedor para los pobres



POLONIA - Poznan

Lanzamiento de la primera edición de la guía "Dónde dormir, comer y lavarse" para las personas sin hogar y para quienes quieren ayudarles. La guía Dónde también está disponible en una app, tanto para Varsovia como para Poznan, y se puede descargar gratuitamente en este enlace.



POLONIA - Varsovia

Preparación de paquetes con alimentos de larga duración y una comida caliente, para un centenar de personas, que se repartirán en lugares aislados y periféricos, donde viven los sintecho: chabolas, casas abandonadas, parques y autocaravanas.



UCRANIA - Kíev

Reparto especial de alimentos a cientos de personas





AMÉRICA



ARGENTINA - Buenos Aires

En la Basílica de San José de Flores a las 12.00, liturgia en recuerdo de todas las personas que han muerto en la calle en estos últimos tiempos y de los ancianos que han muerto por el covid-19 en estos últimos meses en residencias geriátricas. La liturgia estará presidida por monseñor Ernesto Giobando, obispo auxiliar de Buenos Aires en la iglesia en la que el papa Francisco descubrió su vocación sacerdotal



GUATEMALA - Alta Verapaz

El domingo las comunidades repartirán comida a las personas que han perdido la casa por el huracán Eta y visitarán, para llevarles la comida, a los sintecho que actualmente se cobijan en las viviendas que el alcalde ha puesto a su disposición



HONDURAS - Tegucigalpa

La Comunidad estará presente con los desplazados que vivían en el río Choluteca, cuyas viviendas destruyó el huracán Eta y empezarán con ellos a reconstruir las casas afectadas



MÉXICO - Ciudad de México

Visita a los ancianos que viven en residencias



MÉXICO - Guadalajara

Visita y preparación de la comida para migrantes de la Casa "Refugio del Migrante"



MÉXICO - Puebla

Visita a los amigos de la calle y reparto de comidas





ASIA

INDONESIA - Yakarta - Fiesta para los ancianos en el exterior de una residencia, y oración online

Reparto de comidas y regalos en el comedor para los pobres de Sant’Egidio de Kedoya