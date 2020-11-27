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Perú, entre pobreza, covid y golpe blanco. Artículo de Andrea Riccardi (IT)

27 Noviembre 2020

Andrea RiccardiAmérica Latina

Perú es un país latinoamericano con una gran historia, pero el covid-19 lo ha asolado de manera brutal: casi un millón de contagios y 35 mil muertos

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