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Oración de la Madre del Señor, con la comunidad de Sant'Egidio a las 20:00

1 Diciembre 2020 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo del beato (santo) Hermano Carlos de Jesús (Charles de Foucauld), "hermano universal", asesinado en 1916 en el desierto de Argelia donde vivía en oración y fraternidad con el pueblo tuareg.

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