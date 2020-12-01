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Recuerdo del beato Hermano Carlos de Jesús. Oración con la Comunidad de Sant'Egidio

1 Diciembre 2020 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Carlos de Foucauld, "hermano universal", fue asesinado en 1916 en el desierto de Argelia donde vivía en oración y fraternidad con el pueblo tuareg

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