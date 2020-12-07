news

Oración por los enfermos con la Comunidad de Sant'Egidio a las 20:00

7 Diciembre 2020 - ROMA, ITALIA

Oración en vivo

Recuerdo de san Ambrosio (†397), obispo de Milán. Pastor de su pueblo, defensor de los pobres y los débiles contra toda opresión, fue fuerte en la defensa de la Iglesia frente a la arrogancia del emperador.

Compartir En