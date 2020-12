news

Día Internacional contra la corrupción. Recordamos a nuestro hermano Floribert, mártir por no haber cedido a una propuesta de corrupción

Compartir En Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impresión

El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la corrupción.

Recordamos a Floribert Bwana Chui (joven congoleño de la Comunidad de Sant’Egidio, trabajador de las aduanas) que fue asesinado por no ceder a la corrupción. Conocer dicha historia ayuda a entender las nuevas formas de martirio: se trata de un sacrificio silencioso y alejado de los focos de los medios de comunicación, pero que hace tambalear la vida social y política de aquellos países donde la corrupción se ha convertido en la norma. Lo corroboró también el papa Francisco en su viaje a África de 2015, cuando una joven le preguntó: "¿Se puede justificar la corrupción alegando que todos son corruptos? ¿Cómo podemos ser cristianos y luchar contra el mal de la corrupción?".

En su respuesta el Papa puntualizó: "La corrupción es algo que entra dentro de nosotros. Es como el azúcar […]. Cada vez que aceptamos un soborno destruimos nuestro corazón y nuestra patria [...]. Como en todo, hay que empezar: ¡si no quieres la corrupción, empieza tú mismo, ahora! Si no empiezas tú, ¡tampoco empezará tu vecino!". Hablando a los jóvenes durante la visita añadió: "Chicos y chicas, la corrupción no es un camino de vida, ¡es un camino de muerte!"

La historia de Floribert Bwana Chui