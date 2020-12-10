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ORACIóN POR LA IGLESIA ONLINE CON LA COMUNIDAD DE SANT'EGIDIO A LAS 20:00
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Oración por la Iglesia online con la Comunidad de Sant'Egidio a las 20:00
10 Diciembre 2020
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