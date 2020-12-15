news

Oración con la Madre del Señor, online con la Comunidad de Sant'Egidio. Recuerdo de Gigi, niño de Nápoles que murió violentamente en 1983.

15 Diciembre 2020

Oración en vivo

Con Gigi recordamos a todos los niños que sufren o mueren por la violencia de los hombres. Oración por los niños.

Compartir En