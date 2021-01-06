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Epifanía del Señor. Liturgia Eucarística de Rito Bizantino en streaming a las 18:15 h

6 Enero 2021

LiturgiaOración en vivo

Las iglesias ortodoxas que siguen el calendario gregoriano celebran el Bautismo del Señor en el Jordán y su manifestación (epifanía) al mundo.

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