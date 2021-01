news

Barcelona: 17 edición de la guía "DÓNDE dormir, comer y lavarse" para las personas sin hogar y todo aquel que la necesite

Esta semana se ha presentado en Barcelona la nueva edición de la guía Dónde comer, dormir y lavarse (2021). Ha sido una oportunidad para mira la ciudad a partir de los más frágiles y pobres, los "amigos de la calle". Se insiste en que hay personas "sin hogar" que no quieren ir a albergues, pero es más realista señalar que no hay suficientes albergues para acogerlos a todos. La muerte a la intemperie de Mohammed y de Amin como consecuencia del frío en una de las noches del invierno con las temperaturas más bajas es inadmisible y no se debe repetir. En la presentación se han hecho propuestas para abrir nuevos espacios de acogida y pernoctación, como por ejemplo hoteles vacíos y pisos que están cerrados.

Durante la pandemia, cuando se pide a todo el mundo que se quede en casa, vemos que se complica la vida de quien no tiene un hogar. En Sant'Egidio durante este tiempo vemos que se refuerza un movimiento de solidaridad de voluntarios, muchos de ellos jóvenes, para ayudar a los "sin techo" y reaccionar a la falta de acogida. El servicio de comedor y de cenas itinerantes ha triplicado el número de comidas que servía (más de 30.000 al año). También han aumentado la distribución de mascarillas, gel hidroalcohólico y mantas y sacos de dormir para protegerse del frío. En el mismo periodo se ha doblado el número de lotes de alimentos repartidos a familias vulnerables. La amistad y la conversación son decisivos para sostener a nuestros amigos, para aliviar su aislamiento y proporcionarles la ayuda necesaria, cumpliendo siempre las medidas oportunas para evitar contagios.

Por primera vez se detecta que Barcelona no cuenta con ningún servicio de pernoctación de acceso directo, y más de 1500 personas siguen pasando la noche en la calle cada día. Como consecuencia de la pandemia también se ha visto que el número de plazas de ducha diarias se reduce de 306 a 218. La burocratización de los procedimientos administrativos ha crecido y la no presencialidad está alejando aún más a las personas sin techo de los servicios sociales. También se ha remarcado la ralentización de los procesos de empadronamiento en Barcelona y la actitud prohibitiva de empadronar a los "sin techo" e inmigrantes en algunos municipios, un derecho del que no se puede privar a nadie y que cierra la puerta a muchas otras ayudas fundamentales.

Si queréis, podéis descargar la guía en pdf en este enlace: Guía DÓNDE Barcelona 2021

