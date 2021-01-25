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Recuerdo de la conversión de Pablo en el camino de Damasco, en streaming con la Comunidad de Sant'Egidio a las 20:00 h

25 Enero 2021

Oración en vivo

Recuerdo también de Ananías, que bautizó a Pablo, predicó el Evangelio y murió mártir. Hoy termina la Semana de oración por la unidad de los cristianos. Recuerdo especial de las comunidades cristianas de Asia y Oceanía.

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