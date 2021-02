news

En Malaui el programa DREAM lucha contra la pandemia de covid-19

Compartir En Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impresión

Malaui, al igual que otros países del África subsahariana, hace frente a una grave crisis sanitaria a causa del aumento de las infecciones y de los fallecimientos provocados por la covid-19. En 2020 el impacto del virus se mantuvo bajo control pero en estos primeros meses de 2021 la situación se está haciendo dramática. Seguramente entre las causas de la difusión de la infección están el retorno de muchos emigrantes provenientes de Sudáfrica que han perdido el empleo y la mayor capacidad de contagio de las variantes del virus, como la sudafricana.



En 2020 hubo menos de 200 personas muertas con diagnóstico confirmado de covid-19; en el primer mes de 2021 ya son 550, y hay unas 800 infecciones nuevas cada día. Hace unas semanas provocó un gran revuelo la muerte de dos ministros en el cargo, que se produjo en un mismo día, ambos contagiados por covid-19. También han muerto algunos sacerdotes y algunas parroquias y empresas se han convertido en núcleos de infección.

La lucha contra la pandemia es aún más difícil por la débil infraestructura sanitaria del país y por la escasez de pruebas y de personal cualificado para procesarlas.



Los centros y laboratorios DREAM están en primera línea en la lucha contra la pandemia desde febrero de 2020. La formación sobre la infección de covid-19, las campañas de sensibilización, los equipos de protección individual rápidamente disponibles y las estrategias adoptadas para prevenir la difusión de los contagios son las actividades que implementó DREAM muchas semanas antes de la confirmación del primer caso en Malaui.



Los laboratorios de biología molecular de DREAM fueron de los primeros en diagnosticar la infección y siguen procesando más del 20% de las pruebas que se realizan en el país. En el centro DREAM de Blantyre también hay una oficina para hacer pruebas a las personas sospechosas de estar infectadas. En este marco, la Ministra de Sanidad de Malaui, Khumibze Kandodo Chiponda, decidió visitar el 26 de enero pasado el centro DREAM Elard Alumando de Blantyre, acompañada por una delegación de colaboradores suyos. La ministra se reunió con el personal, visitó los locales, incluidos los dos ambulatorios construidos recientemente para atender a pacientes afectados por patologías neurológicas y problemas auditivos. Al finalizar la visita mantuvo una reunión con algunos responsables clínicos y administrativos de los distintos servicios. La ministra agradeció el apoyo que a lo largo de estos más de veinte años ha ofrecido DREAM al país, no solo para el VIH/sida, sino para muchas otras patologías no transmisibles y ha mostrado su sorpresa por la calidad del centro y por el nivel de competencia y de profesionalidad del personal malauiano que gestiona DREAM.



La alianza entre africanos y europeos es una antigua intuición de Sant’Egidio y el desafío de esta nueva pandemia demuestra una vez más que no nos salvamos solos. La creación de centros y la formación de personal cualificado ha proporcionado más motivos para afianzar el derecho a la salud en este momento dramático de la pandemia. Curar a los africanos, prevenir la difusión de covid-19, trabajar para el acceso universal a la vacuna, también en África, además de ser éticamente justo, significa curar de verdad a todos, trabajar por la salud global y evitar la posible difusión de virus con mutaciones que ponen en peligro la salud de todos en cualquier parte del mundo.

VÍDEO