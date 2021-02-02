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Presentación de Jesús en el Templo, oración en streaming con la Comunidad de Sant'Egidio

2 Febrero 2021

Oración en vivo

Recuerdo de los dos ancianos Simeón y Ana, que esperaban con fe al Señor. Oración por los ancianos. Recuerdo del centurión Cornelio, primer pagano convertido y bautizado por Pedro

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