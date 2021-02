news

Celebración del 53 aniversario de la Comunidad de Sant’Egidio. Liturgia con el cardenal Matteo Zuppi. En streaming el sábado 6 de febrero a las 19.30 h

Llamamiento para sociedades más justas y humanas

EL SÁBADO SE CELEBRARÁN EN SANTA MARÍA DE TRASTEVERE LOS 53 AÑOS DE LA COMUNIDAD CON EL CARDENAL ZUPPI – "NADIE PUEDE SALVARSE SOLO" ES LA LECCIÓN QUE EXTRAEMOS DE LA PANDEMIA PARA CONSTRUIR SOCIEDADES MÁS HUMANAS Y SOLIDARIAS



La liturgia, que se retransmitirá en streaming a partir de las 19.30 h del 6 de febrero a través de la página de Facebook de Sant’Egidio, se traducirá a varias lenguas y se podrá seguir en todo el mundo.

El sábado 6 de febrero, respetando las normas anticovid, se hará una fiesta en la basílica de Santa María de Trastevere para el pueblo de Sant'Egidio, que recordará sus 53 años en una celebración con el cardenal Matteo Maria Zuppi. Una fiesta distinta, porque no podrá hacerse esta año con grandes encuentros, como solía hacerse, pero contará igualmente con gran participación, online y, de manera difusa, en todos los países del mundo en los que está presente la Comunidad, con gente de todas las edades y condiciones sociales junto a muchos pobres que son sus amigos y que en los últimos meses han vivido más sufrimiento por los efectos, no solo sanitarios, sino sociales y económicos de la pandemia: los sin techo que viven un invierno más largo y difícil, los ancianos, empezando por quien está solo y por quien vive en una residencia, las familias que se han empobrecido por la crisis, las personas con discapacidad. Junto a ellos, los muchos inmigrantes que hoy ya están integrados en nuestro país gracias a la dedicación de la Comunidad y los refugiados que han llegado aquí con los Corredores humanitarios, que Sant’Egidio sigue proponiendo como modelo sostenible en Italia y en toda Europa. Y luego, en el mundo, los niños de la calle africanos, los prisioneros, los menores de las periferias en las Escuelas de la Paz, que hoy corren más peligro de sufrir dispersión y abandono escolar. Pensamos especialmente en todos los pueblos que aún hoy sufren por la gran injusticia de las guerras aún en curso, de la violencia difusa y del terrorismo.



Por eso Sant’Egidio, en su cincuenta y tres aniversario, quiere lanzar un mensaje para todos: "Nadie se puede salvar solo". Este era el título del hermoso encuentro internacional por la paz que vivimos en la plaza del Campidoglio de Roma el pasado 20 de octubre, en presencia del papa Francisco, con representantes de todas las religiones, pero también es un programa para volver a empezar en medio de una pandemia que cuesta superar. Estos meses hemos visto que, si por un lado ha aumentado la pobreza, por el otro ha crecido sorprendentemente el número de voluntarios, en gran parte jóvenes, que se han unido a la Comunidad para ayudar y acompañar a quien vive momentos difíciles. Por eso hoy renovamos, con más convicción, nuestro llamamiento para construir sociedades más justas, humanas y solidarias, que no descarten a nadie.



La celebración con el cardenal Matteo Maria Zuppi, que será traducida a varias lenguas, se podrá seguir, a partir de las 19.30 h del sábado 6 de febrero, en streaming por la web y por la página de Facebook de la Comunidad. En los más de setenta países en los que está presente la Comunidad, también se organizarán otros momentos para recordar el aniversario.