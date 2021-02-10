news

Oración con los Santos, en streaming con la Comunidad de Sant'Egidio a las 20:00 h

10 Febrero 2021

Oración en vivo

Recuerdo de santa Escolástica (†547 ca.), hermana de san Benito. Con ella recordamos a los ermitaños, las monjas y las mujeres que siguen al Señor.

Compartir En