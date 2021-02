news

Ceremonias en recuerdo de Modesta en toda Europa, de este a oeste. Homilía del cardenal Zuppi en Bolonia

En estos días, en los que el aumento del frío se ha sentido en toda Europa y a menudo con trágicas consecuencias, Sant’Egidio sigue ocupándose en muchas ciudades de las personas que viven en la calle y sigue rezando por los que han muerto por los problemas de la vida y por la falta de acogida. Reproducimos, de todas las celebraciones, algunas fotografías de Bolonia, Budapest y Barcelona, junto a la homilía del cardenal Matteo Zuppi, que pronunció en ocasión del recuerdo de Modesta en la iglesia de los santos Bartolomé y Cayetano de Bolonia.

"Hoy, en la que ya es una tradición, recordamos a Tancredi y con él a todos los que mueren en la calle. Increíble: ¡en la calle! Es siempre el amargo y desconcertante 'No había sitio para ellos'. Es una derrota para todos. Vivir y morir en la calle debe suscitar indignación, sin medias tintas, sin justificaciones. Nadie debe morir en la calle, no se puede vivir en la calle, perdido en el anonimato de la gente, como todo lo que no es amado. Pero, cuidado, porque sin amor no hay nada importante y con el distanciamiento de la indiferencia todos terminamos despojados de las apariencias que pensábamos que nos podían garantizar distinción, valor, seguridad, futuro...". Lee el texto completo (en italiano) en la web de la Iglesia de Bolonia

Las fotografías de Budapest son de Magyar Kurir