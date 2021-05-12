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Oración con los Santos, en streaming con la Comunidad de Sant'Egidio a las 20:00 h

12 Mayo 2021

Oración en vivo

Recuerdo de san Pancracio (†304), mártir a los 14 años por amor al Evangelio. Oración por las jóvenes generaciones, para que descubran el Evangelio y al Señor.

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