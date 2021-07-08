news

La Iglesia arde. El futuro del cristianismo. En directo desde la Basilica de Santa María en Trastevere a las 4 pm (hora de Italia)

8 Julio 2021 - ROMA, ITALIA

Iglesia
LibrosAndrea Riccardi

Coloquio de religiosas y religiosos con Andrea Riccardi, Sor Yvonne Reungoat e don Marco Gnavi

Compartir En