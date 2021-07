news

Videonews: La Comunidad de Sant’Egidio en el Niassa prosigue con las ayudas a los desplazados de Cabo Delgado

Videonews: La Comunità di Sant’Egidio nel Niassa prosegue gli aiuti per gli sfollati di Cabo Delgado

Compartir En Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impresión

En estos días la Comunidad de Sant'Egidio está comprometida en el norte de Mozambique junto a los desplazados de Cabo Delgado, que huyeron debido a la violencia del terrorismo yihadista que afecta desde hace algunos años a esta parte del país.

Arroz, aceite, frijoles, sal, azúcar y jabón: esto beneficiará a más de 40 familias desplazadas que se encuentran actualmente en el centro de reubicación de Sanjala en la provincia de Niassa.

“Nuestra ayuda no resuelve vuestras dificultades pero al menos durante unos días tendrás una comida diferente. Y queremos recordar a las familias que están aquí en el centro que no se olviden nunca de usar máscaras cuando salgan y cuando reciban una visita, y que se mantengan espaciadas”. Los beneficiarios del centro están muy satisfechos con la ayuda y agradecen a la Comunidad de Sant’Egidio. "Gracias por vuestra ayuda y volved cuando podais" .... “Es la segunda vez que venís, esto significa que no nos olvidais, que nos recordais”.