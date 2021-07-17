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Liturgia eucarística en directo DOMINGO A LAS 17:30h

17 Julio 2021

LiturgiaOración en vivo

Recuerdo de san Sergio de Radonež, monje fundador de la laura de la Santa Trinidad de Moscú. Recuerdo del pastor evangélico Paul Schneider, asesinado en el campo de concentración nazi de Buchenwald en 1939.

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